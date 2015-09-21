Kalkavan: 'Kweuke krizinin çözümü...'

Çaykur Rizespor’un 5-1’lik Antalyaspor galibiyetini değerlendiren Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, “En son Gaziantepspor’u içeride 5-1 yenmiştik. Lig uzun bir maraton ve lige renk katmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu sezon aşağı taraflarda yer almadan yukarılarda kendimize yer bulmak. Aslında sevindirici olan neredeyse eski takım kadrosu ile bu sonuçları alıyoruz. Farklı galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Yalnız burada bir uyarıda bulunayım; taraftarımızın maçlara daha fazla gelmesi gerekiyor. Bu bir eğlence, gelsinler takımına daha fazla katkıda bulunsunlar, destek versinler. Kimse bizden bedava bilet beklemesin, benim olduğum sürede bedava bilet olmayacak. Bu ligde üç kaybetmeyen takımlardan birisiyiz. Taktik olarak oyun anlayışımız bu sezon çok gelişti, teknik kadro ve futbolculardan çok memnunuz” dedi.

KWEUKE KRİZİ NASIL ÇÖZÜLDÜ

Kalkavan, geçtiğimiz haftalarda kulüpte krize yol açan Kweuke’nin farklı galibiyette önemli etkisi olduğunu ifade edip, “Bu olayı bir gün anlatacağım size. Bu olay böyle kolay çözülen bir olay değildi. Bu olay futbol literatürüne girer. Böyle olaylar nasıl çözülür diye. Müthiş başarı örneği, durum çalışması ile çözüldü. Yoksa çok kolay kelle alır, koparır giderdi. İşte Kweuke bugün dört gol bir çok asistle oynuyor. Kamerunlu oyuncu bu akşam gol atmasa bile, sahanın en iyisi oydu. Otoriteyi sarsmadan bu iş çözüldü. Aslında bu olay sonrası müthiş takım olduk, kenetlendik. Kweuke’yi affeden önce arkadaşları, hocası değil, sonra biz ve hocası affetti. Bu olay televizyon programını doldurur. Bilmeyenler yorum yapabilir ama önce bizi dinlesinler” diye konuştu.

"KUPADA HEDEFİMİZ GİDEBİLECEĞİMİZ YERE KADAR GİTMEK"

Kalkavan, 10 bin TL olarak açıklanan Antalyaspor maçı primlerinin 15 bin TL’ye çıkartıldığını vurgulayarak, “Biz kafayla çok gol atan değiliz. Bu Antalya maçında bizim adımıza bir rekor geldi. Çok çalıştılar dört golü kafa ile attılar. Oynanan coşkulu futbol ve alınan farklı galibiyet sonrası soyunma odasına inerek hepsini tebrik ettim. Kurban bayramı öncesi camiamıza güzel bir hediye verdiler. Bende onların iç saha galibiyet primi olan 10 bin liraya yüzde 50 zam yaparak 15 bin lira verdim. Geçen hafta Sivasspor maçında alınan beraberlik sonrası da aslında prim yoktu ama o maçta bir kişi eksik gösterilen mücadeleden dolayı yine tam prim verdim. Hepsine helal olsun. Hafta içi oynayacağımız Adliyespor kupa maçı ile Türkiye Kupası maçlarına başlamış olacağız. Kupada hedefimiz gideceğimiz yere kadar gitmek. Tabi bu tip maçlarda hocamız kadroda fazla forma şansı vermediği oyuncuları görmek isteyecektir. Yine pazartesi akşamı İstanbul’da karşılaşacağımız Kasımpaşa maçından iyi bir sonuç bekliyorum. Ligde kötü bir takım yok. Kasımpaşa takımının başında eski hocamız Rıza Çalımbay var. Kendisini seviyoruz ve ona başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.