Kalkavan lig hedeflerini açıkladı

Sezon hazırlıkları ve yapılan transferler hakkında açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan yaptığı açıklamada bu sezon 12 yeni transfer gerçekleştirdiklerini ve 4 yeni oyuncu daha almayı düşündüklerini belirterek, “Hocamızın bize belirttiği isimler var. Onlar üzerinde çalışıyoruz. Takıma 3 veya 4 transfer daha yapacağız. Bu isimler hazır gelecek ve takıma direk katkı verecek futbolcular olacak. Bu işler kolay değil, geçen sezon son dakikada yapılan transferler bize pahalıya patladı. Örnek verecek olursak; Nika. Bu futbolcu bizim için bir kaza, göndermeye çalışıyoruz ama şuana kadar göndermedik. Göndermede sıkıntı yaşıyoruz. Yerini rahat buldu, gitmiyor. Bu nedenle bu sezon ince elemeye çalışıyoruz. Hazır futbolcu almak her zaman pahalıya patlıyor hem de risk taşıyor. Geçen sezon giden oyuncular arasında; Eren, Koray ve Deniz’in kalmasını istedik ama olmadı. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

"Bu sezon hedefimiz ilk sekiz ve üstü" diyen Kalkavan, "Zor bir sezon bizi bekliyor. Tecrübeli takviyeler yapmak zorundayız. Kaynak arayışlarımız devam ediyor. Mali disiplinden asla taviz veremeyiz. Son senelerin en titiz çalışmasını hoca ile birlikte yapıyoruz. Alınan oyuncuların çoğu maliyeti düşük. Alınan tüm oyuncular Hikmet Hocanın onayı sonrası transfer edildi. Bu sezon sistemi değiştirdik. Birçok genç oyuncuyu gelecek adına yatırım için aldık. Bunu yapmak zorundayız. Nijerya’dan gelen oyuncu Iyayı Milli bir futbolcu ve çok yetenekli. Bu sezon en çok parayı verdiğimiz; Oğulcan, diğer yetenekli gençler; Oğuzhan, Recep Niyaz, Ali Faez. Bunun yanında kadroda tecrübeli oyuncularımız; Kweuke, Orhan, Ahmet İlhan, Mehmet, Oboabona var. Transfer hemen biter ama bu sefer mali disiplinden taviz vereceksiniz. Diğer takımlar bizim talip olduğumuz oyunculara daha fazla para teklifi yapıyorlar, böylece başta menajerler olmak üzere futbolcunun kafası karışıyor. Bu iş biraz sinir harbi, sabırlı olacaksınız. Bundan sonra alacağımız oyuncular 3 veya 5 idman sonrası takıma direkt katkı verecek oyuncular olacak. İran'dan transfer edilen ve ülkesine dönen Mehdi ile ilgili görüşmeler FIFA üzerinden devam edecek” ifadelerini kullandı.