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23.09.2019 - 15:21 |

Kana Biyik'tan milli takımı bırakma kararı

Süper Lig’in yükselen yıldızı Gazişehir’de stoper Kana Biyik sürpriz bir karar aldı. Kamerunlu defans, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Kana Biyik'tan milli takımı bırakma kararı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Süper Lig’de son 4 haftadaki sonuçlarıyla herkesin dikkatini çeken Gazişehir Gaziantep’in yıldız isimlerinden Kana Biyik sürpriz bir karara imza attı. Stoper bölgesinde oynayan tecrübeli futbolcu, Kamerun Milli Takımı’na veda ettiğini açıkladı.

BBC’de yer alan haberde,  Kana Biyik’in tamamen Gazişehir’e odaklanmak ve yaşının da etkisiyle vedalaştığı ifade edildi. 30 yaşındaki oyuncu, “Uzun bir süreli düşüncenin ardından milli takım kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Yerimi daha genç oyunculara bırakmak istiyorum. Kamerun formasını giydiğim için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

 

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