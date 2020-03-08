Kanatlara kilit!

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Galatasaray’da şampiyonluk yolundaki çok kritik Sivas deplasmanında, Kadıköy karşısındaki planı uygulama kararı alan teknik direktör Fatih Terim, rakibin kritik isimleriyle ilgili gerekli önlemleri de aldı.



Kırmızı-beyazlıların özellikle kanatlarda etkili olduğunu tespit eden sarı-kırmızılı teknik kadro, bu nedenle her iki bek Mariano ve Saracchi ile beraber, önlerinde oynayan Onyekuru ve Feghouli’den de dikkatli olmalarını istedi. Bu çerçevede Emre Kılınç ve Fernando’ya boş alan bırakılmamasını isteyen Fatih Terim, bu iki futbolcunun kanatlarında ters ayaklı olduklarını ve içeri kat ederek şut tehlikesi oluşturduklarını anlattı.

Bu noktada ise Seri ve Belhanda gibi orta alanda forma giyen oyunculara iş düşecek. Bu isimlere de şut fırsatlarını önlemeleri söylendi.

Galatasaray teknik ekibinin dikkat çektiği diğer bir isim ise bu sezonun flaş ismi Mert Hakan Yandaş oldu. Bu futbolcuya rahat oynama, topla buluşma ve şut imkanı verilmemesi de sarı-kırmızılı oyunculardan istendi.



Diğer taraftan Sivas’ın hızlı şekilde kontraya çıktığı futbolcularla paylaşılırken, Donk ve Marcao gibi oyunculara da müdahalelerinde çok dikkatli olmaları söylendi.

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