MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Kane: Skrtel kırmızı kartı hak etti!
07.09.2016 - 10:11 |

Kane: Skrtel kırmızı kartı hak etti!

Slovakya'nın İngiltere ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası eleme maçında Skrtel, Kane'in ayak bileğine basmış ve oyundan atılmıştı. İngiliz futbolcu pozisyonla ilgili açıklamada bulundu.

Kane: Skrtel kırmızı kartı hak etti!
ABONE OL

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçeli Martin Skrtel'in, milli maçta yaptığı sert hareketle ilgili Harry Kane'den açıklama geldi. Slovakya'nın İngiltere ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası eleme maçında deneyimli savunmacı, rakibinin ayak bileğine basmış ve oyundan atılarak 57. dakikada takımını 10 kişi bırakmıştı.

İngiliz futbolcu, "Bir anda gerçekleşen bir hareketti. Kendisi için aptalca bir davranıştı çünkü sarı kartı vardı. Hakem de bunu gördü ve bence de bir sarı kartı daha haketmişti. Aslında maç içinde başka kart görebileceği pozisyonlar da vardı ancak kart gelmedi. Bileğimin durumu şu an biraz daha iyi ama tam olarak iyileşmedi" dedi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber