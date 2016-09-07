Kane: Skrtel kırmızı kartı hak etti!

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçeli Martin Skrtel'in, milli maçta yaptığı sert hareketle ilgili Harry Kane'den açıklama geldi. Slovakya'nın İngiltere ile karşı karşıya geldiği Dünya Kupası eleme maçında deneyimli savunmacı, rakibinin ayak bileğine basmış ve oyundan atılarak 57. dakikada takımını 10 kişi bırakmıştı.

İngiliz futbolcu, "Bir anda gerçekleşen bir hareketti. Kendisi için aptalca bir davranıştı çünkü sarı kartı vardı. Hakem de bunu gördü ve bence de bir sarı kartı daha haketmişti. Aslında maç içinde başka kart görebileceği pozisyonlar da vardı ancak kart gelmedi. Bileğimin durumu şu an biraz daha iyi ama tam olarak iyileşmedi" dedi.