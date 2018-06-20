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20.06.2018 - 02:30 |

Kangurular barı tüketti

Avustralya ilk maçında Fransa’ya 2-1 yenildi ancak Avustralyalı taraftarlar buna karşın eğlenmeyi ihmal etmedi.

Kangurular barı tüketti
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Avustralya ilk maçında Fransa’ya 2-1 yenildi ancak Avustralyalı taraftarlar buna karşın eğlenmeyi ihmal etmedi.

Maç gecesi 15 bin taraftarının Kazan’daki kent merkezine gittiği belirtilen Okyanusya temsilcisinde, bu taraftarların barlardaki tüm bira stoğunu bir gecede bitirdikleri belirtildi. Bir bar sahibinin açıklamasına göre sadece bu barda taraftarların 450 litre bira içtikleri ve tüm stoğu tükettikleri açıklandı.

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