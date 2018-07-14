Kante hayranlığı!

2018 Dünya Kupası’nda tarihinde 3. kez finale kalan Fransa Milli Takımı’nda özel bir isim ön plana çıkıyor. Orta sahanın başarılı ismi N’Golo Kante, sadece ülkesi Fransa’da değil tüm dünyada hayranlık topluyor. Kante’nin son 6 senede geçirdiği kariyer değişimi de herkesi hayran bıraktı. Fransa basınında geniş yer ayrılan tecrübeli futbolcunun gelişim ve değişim öyküsü:

-2012’de Fransa Ligue 2’de Boulogne forması

-2013’de Fransa Ligue 1’de Caen forması

-2015’de Premier Lig’e transfer-Leicester City

-2016’da Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu ve Fransa ile EURO 2016 finali

-2017’de Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu

-2018’de Chelsea ile FA Kupası şampiyonluğu ve Dünya Kupası’nda final.