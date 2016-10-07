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07.10.2016 - 13:01 |

Kaptan Gunnarsson cezalı duruma düştü

İzlanda Milli Takımı Kaptanı Aron Gunnarsson, Finlandiya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Türkiye maçında sahada yer alamayacak

Kaptan Gunnarsson cezalı duruma düştü
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası elemelerinde pazar günü Türkiye'nin karşısına çıkacak olan İzlanda, en önemli silahlarından bir tanesinden yoksun olacak. Finlandiya ile dün gece karşı karşıya gelen ve 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2'lik galibiyet elde eden İzlanda'nın kaptanı bu maçta cezalı duruma düştü.

I Grubu'ndaki ilk maçta Ukrayna karşısında bir sarı kart gören Aron Gunnarsson, Finlandiya karşısında da sarı kart görmekten kurtulamadı. Üst üste iki maçta hakemden uyarı alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece cezalı duruma düştü.

Tribünlere 'huh' çektiren adam

Aron Gunnarsson takımın sahadaki beyni olmasının dışında saha dışında da önemli bir görev üstleniyordu. EURO 2016'da meşhur olan ve şu an Avrupa'daki bir çok statta yapılan 'Huh' tezahüratının baş aktörü olan tecrübeli futbolcu, karşılaşmaların ardından İzlanda taraftarına bir orkestra şefi edasında 'Huh' çektiren isim olarak biliniyor.

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