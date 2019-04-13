Kaptan işbaşında!

CELAL UMUT EREN

Ligde bitime 7 hafta kala 6 puan farkla lider olan Medipol Başakşehir’de zorlu Beşiktaş sınavı öncesi takımda birlik havası hakim... Vodafone Park’ta sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak turuncu-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu ismi öne çıkıyor.

Galatasaray’ın kendilerinden sonra Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olmasını avantaj olarak gören Medipol Başakşehir, bir gün önceden 3 puanı alıp, hem derbiyi rahat izlemek istiyor hem de psikolojik gücü eline geçirmeyi hedefliyor.

Bu noktada Emre Belözoğlu adı önem kazanıyor. Tecrübesiyle takım için çok önemli bir yeri olan 38 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş deplasmanında hem taktiksel açıdan hem de psikolojik olarak takımının kozu konumunda.

Arkadaşlarını telkinleri ve uyarılarıyla motive etmeye çalışan deneyimli orta saha, taktik olarak da Abdullah Avcı’nın elini güçlendiriyor. Orta sahaların sivrilmesi beklenirken, Emre’nin iki yönlü oyunu, pas dağıtımı, sistem içindeki yeri ve mücadeleci tarzıyla maçta etkili olması bekleniyor.

Ayrıca arkadaşlarının da çok saygı duyduğu Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda bu tip maçlarındaki tecrübesi sayesinde özel bir konumda duruyor.