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03.03.2020 - 07:00 |

Kaptan Sosa farkı! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerlerken sahadaki liderlik başarısı fark yarattı. Arjantinli futbolcu Jose Sosa, takımın birinci kaptanı olarak herkesin takdirini kazandı.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerlerken sahadaki liderlik başarısı fark yarattı. Arjantinli futbolcu Jose Sosa, takımın birinci kaptanı olarak herkesin takdirini kazandı.
Saha içi liderliği ele alan ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’in saha içindeki beyni olan 34 yaşındaki orta saha, 32 resmi maçta 7 gol atıp 9 asist yaptı.
Fenerbahçe’de ise bu açıdan eksikler yaşanıyor. Volkan Demirel’in futbolu bırakması, sezon başında iyi görüntü çizen Emre Belözoğlu’nun sakatlıklarla geri planda kalması, Hasan Ali Kaldırım’ın uzun süre takımdan uzak olması ve Ozan Tufan’ın henüz kaptanlık tecrübesinde olmaması Fenerbahçe’yi zorladı.

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