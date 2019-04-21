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21.04.2019 - 02:30 |

Kaptanların zirve görevi

Ligin bitimine 6 hafta kala 5 puanlık farkını koruyup ilk şampiyonluğa uzanmak isteyen Medipol Başakşehir’de Emre Belözoğlu başta olmak üzere kaptanlar devreye girdi, zirve yolunda takımın kenetlenmesi adına harekete geçildi.

Kaptanların zirve görevi
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CELAL UMUT EREN

Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna uzanmak isteyen turuncu-lacivertliler, bitime 6 hafta kala 5 puanlık farkı korumak istiyor.

Galatasaray’ın önünde 5 puanlık avantajı olan Başakşehir, her türlü hesabı yapıyor. Takımın özellikle son Beşiktaş yenilgisi sonrası herhangi olumsuz bir hava oluşmaması adına da kaptanlar devreye girdi. Başta Emre Belözoğlu olmak üzere Arda Turan, Mert Günok, Volkan Babacan ve Mahmut Tekdemir gibi isimler hem takımı kenetlemeye çalışıyor hem de zirve yolunda motivasyonu sağlıyor. Daha önce ligde şampiyonluk kazanmış isimler Emre, Arda, Mert ve Volkan Babacan bu nedenle tecrübelerini de paylaşıyor.

6 hafta kala stresin daha da artması öngörülürken, en az hasarla maçların geçilmesinin öneminden bahsediliyor. Artık iyi futboldan çok iyi mücadele ve sonucun belirleyici olduğu kaydediliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı da tecrübeli yıldızlarla beraber takım için de şampiyonluk ateşinin hep yanmasını amaçlıyor. Beşiktaş’a karşı kaybedilse de Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında kazanamaması ve 31. haftada Galatasaray-Beşiktaş maçının olması ihtimalleri Başakşehir lehine çeviriyor. 6 haftayı alınabilecek en iyi puanla bitirmek isteyen İstanbul ekibi, lig tarihine 6. şampiyon takımı eklemek istiyor.

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