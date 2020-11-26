Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı nerede oynanacak?

Avrupa Ligi'nin merakla beklenen maçı Karabağ ve Sivasspor mücadelesi sporseverlerin karşısına çıkmaya hazır. Karbağ ile 3. hafta maçlarında karşılaşan Yiğidolar, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Sivas, çıktığı son 3 maçta sadece bir maçı kazanarak 4. haftaya 3 puanla giriş yapıyor. İşte, Karabağ - Sivasspor maçı ayrıntıları...

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesi Karabağ ve Sivasspor ile kaldığı yerden devam ediyor. Henüz puan elde edemeyen Karabağ'ın, Sivas ile ikinci karşılaşması olacak o maç, 26 Kasım Perşembe günü saat 20:55'de başlayacak ve müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OLACAK?

Lig'in I grubunda bulunan iki takımını da bir araya getirecek rövanş maçı İstanbul Başakşehir Stadyumu'nda düzenlenecek. İlk maç, Sivasspor'un ev sahipliğinde 4 Eylül Stadyumu'nda yapılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Karabağ: Şahruddin, Qarayev, Medina, Matic, Zoubir, İbrahimli, Ozobic, Bayramov, Caferguliyev, Guerrier, Kwabena.

Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Goiano, Caner, Cofie, Claudemir, Robin, Yasin, Kone, Gradel.