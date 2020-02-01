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01.02.2020 - 07:00 |

Karabağ’da Alper Potuk sesleri

Azerbaycan’ın Karabağ ekibi Alper Potuk’u kadrosuna katmak istiyor. Azeri kulübü ile Alper arasında ön görüşmelerin yapıldığı, bazı konular üzerinde de anlaşıldığı savunuldu.

Karabağ’da Alper Potuk sesleri

ONUR DİNÇER

Azerbaycan’ın Karabağ ekibi Alper Potuk’u kadrosuna katmak istiyor. Azerbaycan temsilcisi yıldız futbolcuyu kiralık olarak düşünüyor. Azerbaycan’da transfer 3 Şubat’ta bitiyor. Azerbaycan’da ligde geçen sezonun son şampiyonu olan, bu sezon da sıralamada en üst sırada yer alan Karabağ ekibinin, 28 yaşındaki futbolcu için bonservis ödemekte güçlük çektiği, bu transferi kiralık olarak gerçekleştireceği bildirildi. Fenerbahçe’nin deneyimli yıldızı Çaykur Rizespor’a vermek istemesine karşın Alper Potuk’un, Karabağ takımına gitmek istediği belirtildi. Azeri kulübü ile Alper arasında ön görüşmelerin yapıldığı, bazı konular üzerinde de anlaşıldığı savunuldu.

Azeri ekibinin Alper Potuk’un maaşının bir bölümünün Fenerbahçe tarafından ödenmesini istediği aktarıldı. Fenerbahçe’de sezon başında yaptığı indirimin ardından yıllık 1.2 milyon euro kazanan ve sezon ortası olduğu için 600 bin euroluk maaşı kalan Alper Potuk’a Karabağ’ın yarısından fazlasını ödeyeceği, belli bir miktarın da sarı-lacivertliler tarafından ödenmesinin istediği kaydedildi. Sözleşmede satın alma opsiyonu da olacağı, sezonun bitiminde Karabağ ekibinin anlaşma sağlanırsa bonservisini de alabileceği vurgulandı. 

Karabağ’da Alper Potuk sesleri

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