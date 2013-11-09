Karabük 8 hafta sonra güldü!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kardemir Karabükspor kendi evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet geldi.

Karşılaşmanın gollerini 41'de İlhan Parlak, 65'te Larrys Mabiala ve 68'de Tevfik Köse attı.

Karabükspor en son ligin 3. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında 3 puan almıştı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

17. dakikada Lualua'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Erkan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

21. dakikada Hakan Özmert'in serbest vuruştan ceza sahasına ortaladığı top, rakip oyuncunun müdahalesinin ardından Mabiala'ya çarparak dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Sylvestre, yaptığı aşırtma vuruştan sonuç alamadı.

40. dakikada Kardemir Karabükspor'un golü geldi. Orta sahadan aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lualua'nın vuruşunda, üst direkten dönen meşin yuvarlak İlhan Parlak'ın önüne düştü. İlhan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

45. dakikada ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Hakan Özmert'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kardemir Karabükspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hakan ceza yayının önündeki Erkan Kaş'a gönderdiği pasında, Erkan rakibini geçerek yerden çekti sert şut kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta İshak'ın altıpas çizgisine doğru gönderdiği topa iyi yükselen Mabila'nın vurduğu kafada top sol direkten döndü. Dönen topu Mabiala bekletmeden vuruşunu yaparak ağlarla buluşturdu. 2-0

68. dakikada kaleci Boy Waterman gönderdiği pas Tevfik'te kaldı. Topu iyi kontrol eden Tevfik kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase vuruşu ile topu filelere gönderdi. 2-1

73. dakikada hızlı gelişen Karabükspor atağında Joseph Akpala sağ taraftan ceza sahasına girerek pasını Lua-Lua'ya gönderdi. Lua-Lua gelen topa bekletmeden vurdu ancak kaleci Serkan Kırıntılı son anda topa müdahale ederek mutlak golü önledi.