Karabük Ç.Rizespor'u ateşe attı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karabükspor 1-0'lık skorla kazandı.



Zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrılan Karabükspor, ligde kalma mücadelesi veren rakibi Çaykur Rizespor'u ateşe attı.

TÜTÜNEKER'LE TARAFTARLAR TARTIŞTI

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Kardemir Karabüksporlu Furkan'ın golü sonrası Çaykur Rizespor yedek kulübesinin arkasında bazı taraftarlar ile teknik direktör Uğur Tütüneker arasında gerginlik yaşandı. Taraftarlarla sözlü diyaloga giren Tütüneker, yeleğini çıkararak yedek kulübesine doğru fırlattı. Bu hareketi sonrası taraftarlarca protesto edilen ve istifaya davet edilen Tütüneker, kendisini sakinleştirilmeye çalışan yardımcılarına sert tepki gösterdi. Yedek futbolcuların sakinleştirdiği Tütüneker, kalan sürede yedek kulübesindeki yerine oturdu, yerinden çıkmadı. Yaşanan bu olaylar sonrası tribünlerde bazı taraftarlar arasında kavga çıktı.

6'ncı dakikada Ali Adnan'ın sol çaprazda Ahmet İlhan'dan kaptığı topla ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta çıktı.

12'nci dakikada Kweuke'nin ceza sahasından şutunda kaleci Waterman topa kontrol etti.

14'üncü dakikada Eneramo'nun ceza yayı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu Serkan kontrol etti.

32'nci dakikada ceza sahasında Furkan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eneramo'nun yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu direk dibinde kontrol etti.

41'inci dakikada Erkan'ın sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Eneramo'nun vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü, altı pas içinde topa vuran Ahmet İlhan'ın şutunda ise top az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARI SAHA VE TRİBÜNDE GERGİNLİK

46'ncı dakikada Furkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eneramo'nun şutunda top kaleci Serkan'dan döndü, Ahmet İlhan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda Serkan topu ayağıyla kornere çıkardı.

58'inci dakikada Ahmet İlhan'ın ceza sahasına ortaladığı topu arka direkte takip eden Furkan'ın vuruşunda kaleci Serkan'ı müdahalesi yeterli olmayınca top filelerle buluştu. 0-1.

66'ncı dakikada ceza sahası sol çaprazında Erdem ile Ali Adnan arasındaki ikili mücadele sonrasında gerginlik yaşandı. İki takım futbolcularının arbede yaşadığı pozisyonda hakem, Ali Adnan ile Erdem ve Mabiala'ya sarı kart gösterdi. Pozisyona tepki gösteren Kardemir Karabükspor teknik direktörü Tolunay Kafkas da yedek kulübesinin arkasındaki Çaykur Rizesporlu taraftarlar ile tartıştı.

73'üncü dakikada Ali Adnanın pasında ceza sahsı önünde topla buluşan Sylvestre'nin şutunda top auta çıktı.

84'üncü dakikada ceza sahasında Deniz'in pasında topal buluşan Engin'in şutunda top üstte auta çıktı.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.