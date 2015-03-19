Karabükspor ile Konyaspor 6. randevuda

Kardemir Karabükspor ile Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 6. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 5 lig maçında Karabük ekibi 2, Konya ekibi 1 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Kardemir Karabükspor'un 9 golüne, rakibi 8 golle karşılık verdi.

Kardemir Karabükspor ve Torku Konyaspor, lig tarihinde ilk kez 2010-2011 sezonunda karşılaştı. Konya'da oynanan maç 2-2 berabere biterken, ikinci yarıda Karabük'te oynanan maçta ev sahibi ekip 2-1'lik sonuçla 3 puanın sahibi oldu.

İki ekip, Konya ekibinin alt lige düşmesi dolayısıyla iki yıl aranın ardından 2013-2014 sezonunda yeniden karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan ilk maçı Karabük ekibi 3-2 kazanırken, sezonun ikinci yarısındaki maç 2-2 sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İki takımın bu sezon performansı

Kardemir Karabükspor bu sezon oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlikle topladığı 18 puanla ligin 17. sırasında bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, bu maçlarda 27 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.

Konya ekibi ise ligin ilk 24 haftasında oynadığı maçlarda 7'şer galibiyet ve beraberlik elde etti. 10 maçta da sahadan mağlup ayrılan Torku Konyaspor, topladığı 28 puanla ligin 12. sırasında yer buldu. Konya temsilcisi, bu maçlarda attığı 21 gole karşılık kalesinde 32 gol gördü.

Kardemir Karabükspor ile Torku Konyaspor arasında yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak.