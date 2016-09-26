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26.09.2016 - 15:33 | | AA

Karadağ Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Karadağ Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları Kazakistan ve Danimarka maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Karadağ Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Tumbakovic, Karadağ'ın 8 Ekim'de sahasında Kazakistan ve 11 Ekim'de deplasmanda Danimarka ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Gençlerbirliği'nden Aleksandar Scekic ve Kardemir Karabükspor'dan Vladimir Rodic'i de dahil etti.

E Grubu'nda ilk maçını Romanya ile deplasmanda oynayan Karadağ, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. E Grubu'nda Karadağ'ın yanı sıra Danimarka, Ermenistan, Polonya, Kazakistan ve Romanya mücadele ediyor.

Karadağ Milli Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosundaki isimler şöyle:

Kaleci: Mladen Bozovic (Zeta), Milan Mijatovic (Decic), Danijel Petkovic (MTK Budapeşte)

Defans: Marko Basa (Lille), Stefan Savic (Atletico Madrid), Zarko Tomasevic (Oostende), Marko Simic (Hapoel Tel Aviv), Aleksandar Sofranac (Rijeka), Elsad Zverotic (Sion), Risto Radunovic (Buducnost), Nemanja Mijuskovic (Vardar), Filip Stojkovic (1860 Münih)

Orta saha: Adam Marusic (Oostende), Nemanja Nikolic (Hapoel Tel Aviv), Nikola Vukcevic, Marko Bakic (Braga), Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), Marko Vesovic (Rijeka), Vladimir Boljevic (AEK Larnaka), Vladimir Rodic (Kardemir Karabükspor), Damir Kojasevic (Vardar), Vladimir Jovovic (Napredak), Marko Jankovic (Partizan), Nebojsa Kosovic (Partizan)

Forvet: Stevan Jovetic (Inter), Fatos Beciraj (Dinamo Moskova), Stefan Mugosa (1860 Münih), Filip Raicevic (Vicenza), Luka Djordjevic (Zenit), Mirko Vucinic (El-Jazira)

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