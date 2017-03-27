2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. hafta maçları tamamlandı.



E Grubu'nda lider Polonya, Karadağ'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Polonya'nın gollerini 40. dakikada Robert Lewandowski ve 82. dakikada Lukasz Piszczek attı. Ev sahibi ekibin tek golünü, 63. dakikada Stefan Mugosa kaydetti. Polonya, bu galibiyetle puanını 13'e çıkararak, liderliğini korudu.



Slovakya, F Grubu mücadelesinde Malta'yı deplasmanında 3-1 mağlup etti. Konuk takımda 2. dakikada Vladimir Weiss, 41. dakikada Jan Gregus ve 84. dakikada Adam Nemec rakip fileleri havalandırdı. Malta'nın tek golü, 14. dakikada Jean Farrugia'dan geldi. Slovakya'da Nemec, Malta'da ise Farrugia, kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Grupta puanını 9 yapan Slovakya, lider İngiltere'nin 4 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi.



Bu arada Fenerbahçe'de forma giyen Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Romanya ile golsüz berabere kaldıkları maçta başına aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak devre arasında oyundan çıktı.



Gruplarda oynanan son 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Kuzey İrlanda-Norveç: 2-0

E Grubu:

Karadağ-Polonya: 1-2

Romanya-Danimarka: 0-0

F Grubu:

Malta-Slovakya: 1-3

İskoçya-Slovenya: 1-0