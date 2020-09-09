Karadeniz fırtınası Alexander Sörloth

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor’un gol kralı, ülkesi Norveç’i de sırtında taşıdı, Erling Haaland’la yakaladığı uyumla ayakta alkışlandı.

Trabzonspor ile kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve gol kralı olan Alexander Sörloth, başarılarına devam ediyor. Ülkesi Norveç adına da gollerini sıralamayı sürdüren Sörloth, önceki akşam Kuzey İrlanda karşısında adeta şov yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland ile beraber kurduğu ortaklıkla adından söz ettirdi.5-1’lik galibiyette ikilinin uyumu ayakta alkışlandı. Haaland-Sörloth ikilisi forvette birbirlerine gol attırdı. Sörloth geceyi 2 gol 1 asistle kapattı.Son 5 milli maçta 6 gol 1 asist bulan Norveçli yıldız, 2020 yılına damgasını vurdu. 2020’nin 9 aylık diliminde hem Trabzonspor hem de Norveç formasıyla resmi maçlarda 23 gol kaydetti. Ayrıca Türkiye Kupası’nda da mutlu sona ulaştı.Kariyerinin en iyi dönemini geçiren genç yıldız, böylece Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Şu anda güncel transfer bedeli olarak 20 ila 25 milyon euro arası bir değer biçilen Sörloth için Almanya’da Leipzig ve İtalya’dan Inter takımları yakın takibe geçti.En ciddi teması Leipzig yaptı. Milli takımdaki partneri Erling Haaland’ın Dortmund’daki uyumu ve başarısı da Sörloth için en önemli referans oluyor. Kuzey İrlanda maçı sonrası da özellikle Haaland-Sörloth ikilisinin gol sevinçleri geniş paylaşım aldı. Trabzonspor taraftarları tarafından da çok sevilen Sörloth’un milli forma altındaki golleri heyecan yarattı. Bordo-mavili taraftarlar paylaşımlar yaptı.

En büyük yıldız

Süper Lig’de açılış haftasında Beşiktaş gibi önemli bir rakiple karşılaşacak Trabzonspor’da Sörloth yine en büyük koz olacak. Norveçli futbolcu, geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı attığı gollerle dikkat çekmişti. Sörloth, ezeli rakiplere toplamda 7 gol atmıştı. Teknik direktör Eddie Newton’ın kadrosundaki en önemli yıldızı şimdiden 24 yaşındaki futbolcu oldu.

Norveç’te övgüler

Norveç’te övgülerKuzey İrlanda karşısında müthiş bir performans sergileyen Alexander Sörloth, Norveç basınında övgü topladı. NRK.no, maç başlığını ‘Haaland-Sörloth kasıp kavuruyor: İki dünya yıldızı santrfor’ diye attı. Adressa gazetesi, ‘Böyle bir ikiliye sahip olmak harika’ ifadesini başlığa çıkarken, Aftenposten ‘Dev galibiyeti Haaland-Sörloth ikilisi getirdi’ dedi.

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Alexander Sörloth, son 5 milli maçta 7 gol katkısı verdi. Sörloth, 6 gol attı, 1 asist yaptı.

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Kuzey İrlanda maçında, Haaland-Sörloth ikilisi birlikte 4 gole katkı sundu. İki yıldız 2’şer gol kaydetti.