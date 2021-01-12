12.01.2021 - 23:13 |
Karagümrük'te şok ayrılık! Resmen duyuruldu...
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medyada "Teşekkürler Aatif" başlığı ile bir açıklama yayınlayan Fatih Karagümrük, futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif’a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz.