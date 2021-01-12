Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Karagümrük'te şok ayrılık! Resmen duyuruldu...
12.01.2021 - 23:13 |

Karagümrük'te şok ayrılık! Resmen duyuruldu...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Karagümrük'te şok ayrılık! Resmen duyuruldu...
ABONE OL

Sosyal medyada "Teşekkürler Aatif" başlığı ile bir açıklama yayınlayan Fatih Karagümrük, futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif’a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz.

Karagümrükte şok ayrılık Resmen duyuruldu...

    Mario Lemina'dan renkli paylaşım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Karagümrük'te şok ayrılık!
      Karagümrük'te şok ayrılık!
    2. Beşiktaş kupa maçı ne zaman? Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
      Beşiktaş kupa maçı ne zaman? Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    3. Olcay Şahan'ın büyük şanssızlığı!
      Olcay Şahan'ın büyük şanssızlığı!
    4. Bosna Hersek - Türkiye: 0-3
      Bosna Hersek - Türkiye: 0-3
    5. Anadolu Efes - Alba Berlin: 84 - 76
      Anadolu Efes - Alba Berlin: 84 - 76



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adem Büyük maça damga vurdu! Hakem ile...

    Adem Büyük maça damga vurdu! Hakem ile...

    Arsenal'dan Rob Holding'e yeni sözleşme

    Arsenal'dan Rob Holding'e yeni sözleşme

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması

    TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması

    LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

    LASK, Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet