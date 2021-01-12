Karagümrük'te şok ayrılık! Resmen duyuruldu...

Sosyal medyada "Teşekkürler Aatif" başlığı ile bir açıklama yayınlayan Fatih Karagümrük, futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Aatif Chahechouhe ile bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımıza verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz. Aatif’a kariyerinde başarılar diler, gelecek yıllarda futbol çatısı altında tekrar bir araya gelmeyi temenni ederiz.