Karaman: 24 puan iyi bir puan

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmeyi başaran Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarı Medipol Başakşehir'in 10 kişi kalmasının avantajı kendilerine çevirdiğini ve önemli bir üç puan aldıklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının son maçında sezonun en iyi oyununu oynadıklarını belirtti.

İlk yarıda çok önemli pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Karaman, "Gole kadar 2-3 tane atmamız gereken pozisyonlar var ama 40. dakikada yediğimiz gol işimizi zorlaştırdı. İkinci yarı rakibimizin 10 kişi kalması avantajı bize çevirdi. Önemli bir üç puan aldık" dedi.

Oyun içerisinde zaman zaman hakemle ilgili yorumlar yapıldığını vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

"Benim şahsi kanaatim genç hakem. Oyun içinde iki takım adına da hatalar yapmıştır ama bu bizim görüşümüz. Abdullah hocanın takımına belki daha fazla. Mağlup olunca isyanımız daha farklı. Penaltı itirazı ceza sahası dışında. İki tane yediğimiz sarı kartlar var. Mecbur değiştirmek zorunda kalıyoruz. Genç hakemler hata yaparak gelişecek. İki takım adına da genç hakemler hata yaparsa biraz tolere etmemiz gerekiyor."

Sezonun ilk devresini 24 puan ile kapattıkları için oyuncularına ve taraftara teşekkür eden Karaman, şunları ifade etti: "Futbolda zaman zaman eleştiri var ama 24 puan iyi bir puan. Geçtiğimiz iki seneyi düşünecek olursak küçük de olsa kulübün gelişimi var. Gerçekten iyi bir takım olma yolunda gelişmeyi görüyoruz. Manchester City Tesisleri'ni gezdik. Bunlar gelişim için. Ligin kalıcı, küme düşmeden uzak bir sistem takımı olmalıyız. Oyuncular çok yönlü olabilmeli. Mutlak suretle doğru transferler yapmak zorundayız. Devre arasında halledeceğimiz konu."