Karaman, Aatıf'ı 'oynatmayacak'

Karaman, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Sivasspor'un iyi futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunu belirterek zorlu bir maça çıkacaklarını kaydetti. Karaman, "Rakibin çok etkili oyuncuları var. Aatif Chahechouhe son derece etkili bir oyuncu. Costa ve Burhan da etkli oyuncular. Son maçlarda futbol adına pozitif bir görüntü sergiliyoruz. Kolay maç olmayacak. Kazanmak istiyoruz. Çok çok iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Alacağımız 3 puan en azından kendi sahamızda kaybettiğimiz Mersinspor maçını telafi ettirecek" dedi.

"SABIR EN BÜYÜK STRATEJİMİZ OLACAK"

Sivasspor maçının sabır maçı olacağını ifade eden Karaman, "Futbolda oyun içerisinde stratejimiz sabırlı olmak olacak. Oyunu, rakip ve top kontrolünü elimizde tutmak çok önemli. Futbolcularında kültürel olarak beyinlerine bunu yerleştirmeleri gerekiyor. Bu maçta akıllı ve sabırlı olmak zorundayız. Bir gol, 3 puan. Bu stratejiyi düşünerek oynayacağız" diye konuştu.

"ÖZEL ÖNLEM ALACAĞIZ"

Sivasspor'un önemli oyuncuları olduğuna dikkat çeken Karaman, "Aatif Chahechouhe çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor'da Mehmet Ekici var. Bu oyuncuyu Trabzonspor'dan çıkarırsanız takım görüntüsü nasıl olur. Aatif Chahechouhe'da çok özel bir oyuncu.

Futbol içerisinde rakibin etkili oyuncularına ve etkili olduğu yerlerde önlem alacağız. Aatif Chahechouhe takımı hücum bölgesine getiren oyuncuların başında geldiği için ona özel anlam alacağız" diyerek açıklamalarını noktaladı.