Karaman: "Alınan 1 puan sevindirici"

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Futbol adına ben şahsım için fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Buraya gelirken 2 tane cezalı oyuncumuz vardı. Maçtan bir gün önce son antrenmanımızda Eren ile Şövalye’nin de sakatlanması, kadrodan çıkması maç öncesi birçok değişikliğe neden oldu. Buraya geldiğimizde oynamayan oyuncuların kim olduğunu bilmiyorduk. Maçtan bir gün önce iki oyuncunun çıkması baya bir zorluk yaşattı. Maçın 20-25 dakikasında bunun eksikliğini gördük. Futbol ile ilgili söylenecek bir şey yok. İkinci yarıda gol pozisyonlarına biz daha çok girdik. Kornerden gelen gol sonrası 1-0 mağlup duruma düştükten hemen sonra beraberlik golü o kadar iyi zamanda geldik ki ilerleyen dakikalarda oyunu riske atıp daha farklı bir oyunda oynayabilirdik. Buradan alınan bir puan sevindirici. Çünkü kupayla birlikte götürüyoruz. Ligde yerimizi sağlama alıp kupaya yönelmek istiyoruz. Bu maçlar çok önemli. milli takım arasının olması hem sakat hem cezalı oyuncuların aramıza dönmesine katkı sağlayabilir. Milli takıma giden oyuncularımıza ve milli takımımıza da başarılar diliyorum” dedi.