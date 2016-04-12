Karaman: 'Bu takım bir gün patlayacak ama...'

Çaykur Rizespor hafta sonu evinde oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil Mavili ekip bugün Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde Çaykur Rizespor Tesisleri’nde iki saatlik bir çalışma yaptı. Çalışmaya sakatlığı süren Eren katılmazken, Deniz doktor kontrolünde düz koşu yaptı. İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Galatasaray maçında attığı son dakika golü ile takımına tek puan kazandıran Tuszynski, attığı golün kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Galatasaray maçında son dakikada atığım gol benim için çok güzel oldu. Son dakika golleri ile aldığımız önemli puanlar var. Buda bunlardan bir tanesi oldu. Bu beni çok mutlu etti. Konsantrasyonum açısından iyi oldu” dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA İYİ OYNADIK"

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hizmet Karaman ise, geride kalan Galatasaray maçına değinerek, “Galatasaray maçında hakem penaltıyı görmedi. Bu kadar net. 1-0’ı erken yakalayan için sonuç farklı olurdu. Ama maçta 90 dakika fiziksel olarak ayakta kalan, temposu düşmeyen, bir şeyler üretmeye çalışan ama son paslarda ve rakibin üçüncü bölgelerinde etkili olamayan bir takımdık. Yediğimiz gol çok eleştirilecek bir pozisyon. Öyle bir golü yemememiz lazımdı” diye konuştu.

Karaman, Osmanlıspor’un güçlü bir takım olduğuna dikkat çekerek, “Osmanlıspor iyi bir takım. Devre arası yaptığı güçlü transferler var. İlk devredeki Osmanlıspor’u tanıyoruz. İlk devredeki Osmanlıspor ile ikinci devredeki Osmanlıspor arasında hem kadro açısından hem de futbol bakımından çok fark var. Dolayısı ile iyi bir maç olacak. Ben şundan yana taraftarım. Her iki takım da çatır çatır oynasınlar. Üst düzey bir mücadele ve tempo olsun. Bizim de Çaykur Rizespor olarak beklentimiz her hafta çalışmalarımızın üstüne koyarak görmek. Bu takım bir gün birine patlayacak ama kime patlayacağını bilemiyorum” şeklinde konuştu.