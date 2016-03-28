Karaman: Bütün maçlara bedel

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, alınacak üç puanın bütün sezona bedel olacağını söyledi.



Karaman, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli müsabakalar nedeniyle lige verilen arayı Beşiktaş ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdiklerini, karşılaşmanın çok verimli geçtiğini belirtti.



Hazırlık maçında bazı oyuncuların performansını görme fırsatı bulduğunu ifade eden Karaman, "Genç oyuncuları da izleme fırsatı bulduk ve gelecek için değerlendirme yaptık. Çok verimli bir karşılaşma oldu. Beşiktaş'ın genç oyuncuları da gelecek adına önemli mesajlar verdi." dedi.



Karaman, milli takımdaki oyuncuların çokluğu nedeniyle eksik idman yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımız hafta içi milli maçlarını oynadıktan sonra uzun bir yolculuktan sonra Rize'ye dönecekler. Önümüzde ise zorlu bir Kayserispor maçı var. Milli takımda olan oyuncuların yokluğu taktiksel anlamda çalışmamızı etkiliyor. Buna futbolcularımızın hafta içerisindeki hastalığı da eklendi. En son Sercan Kaya hasta oldu. Serum tedavisi uygulayarak kendisini hazırlamaya çalışıyoruz. Sakat olan arkadaşlarımızda düzelme var ama tam olarak hazır olmamız birkaç günümüzü daha alacak." Kayserispor maçının iki takım için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Kayserispor karşısında alacağımız galibiyet bütün maçlara bedel olacak. Son derece zor bir maç. Kayserispor da final maçı olarak görüyor. Onlar da haklı. Çaykur Rizespor olarak gücümüzün ne olduğunu, bugüne kadar oynamış olduğumuz maçlarda ve ilk devrede aldığımız puanın ne olduğunu, pazartesi günü sahaya çıkıp göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Kayserispor hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, bir günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Karaman yönetiminde başladı.



Karadeniz ekibinde çalışmaya, milli takımlarda bulunan oyuncular ve sakatlar nedeniyle 13 kişi katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Eren Albayrak, Makiadi ve Ümit Korkmaz fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.



Bu arada Belçika’nın başkenti Brüksel'deki bombalı saldırıda havaalanında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Teddy Chevalier de Rize'ye gelerek çalışmada yer aldı.



Moralsiz olduğu gözlenen Teddy Chevalier, açıklama yapmaktan kaçındı.

