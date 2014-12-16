Karaman, engelsiz sinema etkinliğinde...

Rize’de Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği ve Moroğlu Engelsiz Sinema ve Kültür Derneği tarafından “Sinema Engel Tanımıyor” isimli sosyal sorumluluk projesi engellileri sinema ile buluşturdu. İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılan programa Rize Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, İl Kültür Müdürü İsmail Hocaoğlu, Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ve yardımcısı Taşkın Güngör katıldı.

Nazik davetlerinden dolayı programı düzenleyenlere teşekkür eden Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, konuşmasını gözlerine taktığı siyah bant ile yaptı.

KARAMAN ENGELLİ ÇOCUKLARI ANTEP MAÇINA ÇAĞIRDI

Gözlerini kapatarak ilk kez konuşma yaptığını söyleyen Karaman “Gerçekten çok farklı bir duygu bu. Çok duygulandım. Görme ve işitme engelli kardeşlerimiz ile beraberiz. Gözlerim kapalı empati yapıyorum ama zihnim açık. Beynimde bir sürü düşünceler var. Bu tür etkinlikler her zaman destek verdim vereceğimde. Buradaki arkadaşlarımızı, çocuklarımızı mutlaka antrenmanlarımızı ve maçlarımızı seyretmeye bekliyorum. Pazartesi kendi sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçında sizleri de aramızda görmek istiyorum gerekirse yöneticilerimiz ile konuşarak bir yerde sizleri ağırlamaktan mutlu olacağız” diye konuştu.

Karaman’ın konuşması ardından engelli çocuklar kendisini uzun süre alkışladı. Kendisi ile fotoğraf çektiren bir Trabzonspor formalı engelli çocuğa Karaman “Bak Trabzonsporlu, Çaykur Rizesporlu beraberiz kardeşiz” diyerek sarıldı.

“SİNEMADA ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”

“Sinema Engel Tanımıyor” ismi ile yola çıktıklarını ifade eden Gönül Moroğlu, “Filmlerin sesli betimlemesini işaret dili uygulamasını ve alt yazı uygulamasını hem görme hem de işitme engellilerin aynı anda seyredebileceği ölçüde ekrana yansıtıyoruz. Biz bunun adına ilk önce 'Engelsiz Sinema' dedik. Sinemada engelleri kaldırdığımızı ifade ettik. Daha sonra proje büyüdüğünde 'Sinema Engel Tanımıyor' oldu. Bu kapsamda üç yıldır çalışıyoruz. 15 ilde gösterim yaptık. Amacımız evlerinde hapsolmuş engelli vatandaşlara sinemayı tanıtmak sevdirmek. Burada bizim projeyi sunmamızda yardımcı olan Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği ve Kültür Turizm il Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Ayrıca Çaykur Rizespor’un yeni hocası Hikmet Karaman hocamıza da zor bir görev almasına rağmen işlerinin çokluğuna rağmen bu projenin yanında olması bizi ayrıca mutlu etti. Kendisine ve takımına başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.