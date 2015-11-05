Karaman, Eren ve Kweuke ile konuştu

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, ameliyat edilen Sylvestre katılmadı.

İdmanda, yeşil-mavili futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Galatasaray karşısında 18 kişilik kadroda yer alması düşünülen oyuncular, Karaman yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Karaman, çalışmada Eren Albayrak ve Kweuke ile bir süre konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Karadeniz temsilcisi, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.