Karaman: Erteleme doğru karar

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının son derece üzüntü verici ve düşündürücü bir olay olduğunu belirterek, "Orada Allah göstermesin, şoföre bir şey olsa ve araba devrilse içeride 41 kişi var. Empati yapmak lazım. Belki de bu olay Türk futbolunda yeni bir başlangıç acaba olur mu? İşin o tarafı da var" dedi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde, Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Pazar günü Marsilya- Paris Saint Germain maçını seyretmeye gittiği için gelişmeleri dün akşam öğrendiğini ifade eden Karaman, şunları söyledi: "Buradan ders çıkarabilmek önemli. Hepimiz bir şeyler söylüyoruz. Çok üzüldük. Bundan sonra icraatları görmek lazım. Burada hepimize görev düşüyor. Antrenöre, başkana, yöneticiye ve oyunculara görev düşüyor. Renklere göre hareket etmek değil, iyi olanı alkışlayacaksın. Bir başka takımın antrenörü diğer takımın antrenörüyle ilgili pozitif konuşamıyor korkudan. Bizim maçtan önce sosyal medyada öyle yazılar vardı. Biz kendimiz için oynayacağız, mücadele edeceğiz, bir başkası için oynamayız."

Karaman, Fenerbahçe maçının ardından birisinin kendisine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini dile getirerek, "Mahkemeye verdim. Ülke bu. Aynı şey. Biz maçı kaybettik diye ettiği küfür, inanılmaz bir küfür. Bunu sosyal medya üzerinden de paylaşacak kadar cesareti var. Bu tür olaylar karşısında son derece ekstrem kararlar almak lazım. Gelişmelere bakacağız" diye konuştu.

"'Maçların ertelenmesi doğru bir karar''

Karaman, maçların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, kararı alan yetkilileri tebrik etti. Olayın faillerinin bir an önce belirlenmesi temennisinde bulunan Karaman, "Bu normal bir saldırı değil. Bir taraftarın gidip de böyle bir şey yapması normale benzemiyor. Bunu birine mal etmek, şunu yaptı demek de mantıklı değil. Failler çıkacak, kimin yaptığını tespit edeceksiniz. Bununla birlikte bugüne kadar gelinen bir safha var. İnsanlar birbirine düşman gibi. Fenerbahçe bizi yendi, tebrik etmek lazım. Şimdi bizi yendi diye adamları öldürecek miyiz? Tebrik edeceksin. Öğrenmen gereken bir şey varsa öğreneceksin. Maalesef insanlar bunu kaldıramıyor. Antrenöre ve oyuncuya küfrediyor. Böyle bir şey yok. İyi oynayanı alkışlayacaksın. Bu bir kültür" şeklinde konuştu.