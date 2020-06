Karaman: 'F.Bahçe'ye karşı birinci amacımız...'

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların Formula 1 yarışçıları gibi olduğunu, her dönem şampiyonluğa oynadıklarını belirtti.

Ligde ilk 6-8 içinde olma yarışı veren beş takım bulunduğunu kaydeden Karaman, üst sıralardan 8 takımı ayırdığında kalan takımların küme düşmemeye çalışan ve orta sıraları zorlayan takımlar olduğunu ifade etti.

Çaykur Rizespor'un da son yıllarda alt sıralarda bocalayan ekipler arasında olduğunu vurgulayan Hikmet Karaman, "Biz geçen sene de bu ligde kalma yarışı içerisinde yer aldık. Henüz hedef belirlemek için iki transferimizi bitiremedik. Formula 1 yarışçısı mısınız? Yoksa başka pistin yarışçısı mı? Bu yarışın içerisinde olmak için önce kendi içimizdeki doğruları yapmamız lazım" dedi.

Gençlerbirliği karşısında kaybedilmemesi gereken bir maçı kaybettiklerinin altını çizen Karaman, şunları söyledi:

"Gençlerbirliği karşısında kaybedilen üç puanın telafisi ancak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi maçlarda kimsenin beklemediği anlarda galibiyet alarak olabilir. Başka bir düzeltme olması mümkün değil. Çünkü Anadolu takımları ile dengi dengineyiz. Günün şartları kazananı belirliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe maçı, çok zor bir maç. Bu tür maçlarda Anadolu takımlarının ve futbolcuların bakış açıları değişiyor. Teknik adam olarak oyuncuları motive etmeye gerek yok. Oyuncu kendi kendine motive oluyor. Çıkaracağınız doğru onbir ile değişiklikler ve biraz da futbol şansı yanınızda olması gerekiyor."

Maçın hazırlıklarını cumartesi gününe kadar Rize'de sürdüreceklerini belirten Hikmet Karaman, "Cumartesi günü İstanbul'a gideceğiz. Fenerbahçe karşısında birinci amacımız takım disiplini, maç içerisinde oyundan kopmama. Fenerbahçe'ye karşı kendimizi pahalıya satmak en büyük amacımız olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin form olarak sürekli yükselişte olduğunu aktaran Karaman, "Rakibimiz iyi ve hamle gücü yüksek bir kadroya sahip. Fenerbahçe her maçta gol atmayı başarabilen bir ekip. Biz ise her maçta gol atmamıza rağmen gol yiyoruz. Buna bir türlü önlem alamıyoruz. Teknik direktör olarak daha mı çok çalışmamız lazım. Her şeyi deniyoruz. Buna çözüm bulmalıyız" şeklinde konuştu.

Bu arada, antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor karşısında 90 dakika mücadele eden oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.