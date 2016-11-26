Karaman: Fenerbahçe karşısında alkışlanan bir görüntü vermeliyiz

Ligde gelişim içerisinde olan genç bir takım olduklarını ifade eden Karaman, Medipol Başakşehir maçında iyi mücadele ettiklerini ancak sonuca gidemediklerini söyledi.

Fenerbahçe maçında taraftarlarının da desteği ile kazanma arzusunda olduklarını ifade eden Karaman, "Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. Alkışlanan bir takım görüntüsü vermeliyiz. Çaykur Rizespor, her maça kazanmaya ve mücadele etmeye çıkar. Bir futbol takımı olarak hepimiz böyle gelişmeye çalışıyoruz. Hiçbir takıma karşı ayrı oyun anlayışımız yok. Üzerine koyan bir takım olmaya çalışıyoruz. Rakibimiz son haftalarda formda. Bizde her hafta gelişen bir takımız. Zevkli ve güzel bir maç olacak. Sahadan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.