Karaman: Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman Gençlerbirliği mağlubiyetini, Fenerbahçe maçını kazanarak telafi etmek istediklerini söyledi.

Ligin ikinci yarısının zorlu bir yarışa sahne olacağını vurgulayan Hikmet Karaman, bu yarışta var olabilmeleri için tam anlamıyla hazır olmaları gerektiğini söyledi. Transferde geç kaldıklarını vurgulayan Karaman, Fenerbahçe karşılaşması için şunları söyledi:

"Ligin ikinci yarısına Gençlerbirliği mağlubiyeti ile başladık. Özellikle sahamızda maç kaybetmek istemiyoruz. Bu mağlubiyeti mutlaka telafi etmeliyiz. Bu maçın telafisi için önümüzde Fenerbahçe maçı var. Sürpriz yaparak bu maçtan alacağımız 3 puanla sahamızda kaybettiğimiz 3 puanı telafi etmiş oluruz. Karşılaşmanın zor olacağını biliyoruz. İyi hazırlandık. İyi mücadele ederek Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz."

TEK EKSİK VAR

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Cedric Makiadi dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlığı bulunan Kweuke'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.