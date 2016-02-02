Karaman: Futbol bu adamlardan kurtulmalı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Medipol Başakşehir ile eşleşmelerini “hayırlı olsun” diyerek değerlendirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşme kura sonucunu idman sırasında gazetecilerin cep telefonundan izleyerek takip etti. Kura öncesi Fenerbahçe ile eşleşeceklerini tahmin ettiğini belirten Karaman, Çaykur Rizespor’un Medipol Başakşehir ile eşleşmesinin ardından “hayırlı olsun” dedi.

Karaman, kupa maçları ile yoğun geçen maratonun devam edeceğini belirterek, “Hayırlısı olsun diyoruz. Rabbimiz tüm takımlara başarılar nasip etsin. Kupada bugüne kadar geldik. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Ligde iyi bir maç oynadık kendileri ile. İlk maçı deplasmanda ikincisini ise içeride oynayacağız. Son bir haftayı yoğun geçirmiştik zaten. Aslında son bir ayın yoğun geçtiğini de söyleyebiliriz. Bu hafta hem Eskişehir adına hem kendi adımıza çok öneli bir maçımız var. Maraton devam ediyor. Hayırlısı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAPAMADIK"

Karaman, ara transfer dönemini istedikleri gibi değerlendiremediklerini ifade ederek, Türk futbolundaki transfer sistemine tepki gösterdi. Karaman, “Ara transferi istediğimiz gibi yapamadık. Bunun birçok farklı nedenleri var. 2-3 oyuncu çok rahatlıkla alma şansımız vardı fakat bu ara transfer öyle bir hale geldi ki, simsarların, dışarıda kalmış futbolcuları çakma girişimleri. Futbolcuyu getiriyorlar bir ton para veriyorsun oynamıyorlar. Sezon başında yaptığımız hatayı tekrar yapmama adına emin olmadığım hiçbir futbolcuyu almadım. Açık ve net söylüyorum. Kulüp bonservis bedeline, oyuncuya bir ton para verecek, 18’e giremeyecek, tribünde oturacak veya sonradan oyuna girecek. Böyle oyuncu alacağımıza hiç almayalım. Bu paraları kendi oyuncularımıza yatıralım. Ya da bu paralar ile kendi transfer ekibimizi kurup kulübün izlediği ve kulüp karakterine uygun oyuncuları bulup alalım” diye konuştu.

"FUTBOL BU ADAMLARDAN KURTULMALI"

Karaman, Türk futbolunun transferlerdeki art niyetli aracı ve menajerlerden kurtulması gerektiğini vurgulayarak, “Birkaç oyuncuya talip olduk, karşımıza 10 tane menajer çıktı. Biri ona gidiyor biri başkasına gidiyor. Çakabiliyorlarsa çakıyorlar çakamıyorlarsa takımda işlerin kötüye gitmesini bekliyorlar. Türk ve dünya futbolu bu adamlardan kurtulmalı. Şehir bana soruyor ‘hoca transfer yapmayacak mısın?’ diye. Kimi yapacağım, nasıl yapacağım? Kulübe oynamayacak futbolcuları mı alayım? Biz yapamadık, kabul ediyorum. Ama Türkiye’nin geneli böyle. Birisini buluyorsun araya 10 kişi giriyor. Ben yapamadım, herkesten özür diliyorum" şeklinde konuştu.