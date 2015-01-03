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03.01.2015 - 16:18 | | AA

Karaman: Futbolcunun baskısı olamaz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Takım iç sahada baskı yaşıyor', böyle şeylere inanmam. İlk yarı bulduğumuz pozisyonlara bakıldığında 3-0 içeri girmemiz lazım. İç saha baskısı da nedir? Birileri madene inip ekmek parası için çalışıyor. İşi olmayan insanlar var. Futbolcunun böyle bir baskısı olamaz" dedi.

Karaman: Futbolcunun baskısı olamaz
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Torku Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, beraberliğin ve 1 puanın normal sonuç olduğunu söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki ayrı devreli maç izlendiğini belirterek, "İlk yarı attığımız gol ve girdiğimiz pozisyonlar var. Bunları değerlendirmeliydik. İkinci yarı zaman zaman oyundan düştük. Yediğimiz gol öncesi pozisyon geçse oyuncu değiştirebilirdik" dedi.

Eksiklerin ne olduğunu bildiklerini ifade eden Karaman, "İlk yarı Çaykur Rizespor, ikinci yarı Torku Konyaspor üstün oynadı. Kazanmak isterdik ama sonuca bakıldığında normal bir sonuç. Maçı ikinci yarı Uğur İnceman ve Mehmet Güven kopardı. Topu kaptığımızda iyi işler yapamadık. İlk 10 dakika Torku Konyaspor gelmeye çalıştı ama golü biz bulunca oyun bizim elimize geçti. İkinci yarıda baskı yediğimizde istediğimiz değişiklikleri yapma şansımız yoktu" diye konuştu.

İkinci yarı için en az 5 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını kaydeden Karaman, "Takımda 3 kişi Afrika Kupası'na gidecek. Viera müthiş oynuyor ve ikinci yarı yok. Ali Adnan gitti, Godfrey Oboabona gitti. Murat Duruer sakat ve Kweuke de gidecek. Bazı isimler taraftara sempatik, hoş görünüyor ama futbol takım oyunu. Kupa maçlarında görüyoruz. Fiziksel olarak oyundan düşüyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Futbol takımının içeride dışarıda kazanması gerektiğinin altını çizen Karaman, şunları söyledi:

"Takım iç sahada baskı yaşıyor', böyle şeylere inanmam. İlk yarı bulduğumuz pozisyonlara bakıldığında 3-0 içeri girmemiz lazım. İç saha baskısı da nedir? Birileri madene inip ekmek parası için çalışıyor. İşi olmayan insanlar var. Futbolcunun böyle bir baskısı olamaz. İkinci yarı böyle şeyler yaşanmayacak. İçeride çok daha farklı olduğumuzu göreceksiniz. "


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