Karaman: Hamzaoğlu tercihi doğru

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, inişli çıkışlı bir takımdan ziyade gelişim gösteren istikrarlı bir ekip oluşturmak istediklerini söyledi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da üçüncü kez görev aldığını, çok farklı amaçları olduğunu belirterek, yeşil-mavili kulübün yıllar önce ilk göreve getirildiği dönemden bu yana çok geliştiğini ve yol katettiğini anlattı.

Takıma ne verdiklerinin çok önemli olduğunu, farklılık ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Karaman, "Bir maç iyi, sonraki maç vasat oynayıp daha sonra iyi oynayan bir takım olmak istemiyoruz. İnişli çıkışlı grafik çizen bir takımdan ziyade gelişim gösteren bir takım olmak istiyoruz. Gelişime açık bir futbolcu topluluğuyla çalışıyoruz, bu sevindirici. Geride kalan haftalarda girilen gol pozisyonları sevindirici. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var" dedi.

Çaykur Rizespor'a takımın durumunu bilerek, kendi felsefesini takıma yansıtmak için geldiklerini kaydeden Karaman, şöyle devam etti: "Taktik anlamda oyunculardan farklı isteklerimiz var ve futbolcu arkadaşlarımız bunu ortaya koyuyor. Daha çok farklılık ortaya koymamız gerekiyor ama bu bir iki haftalık bir süreç değil. Oynaya oynaya doğru karakterleri bir araya getirdiğimiz zaman başarıyı yakalayabiliriz. Bu hepimizin işi. Yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar, medya, hepimizin ortak görevi bunu başarmak. Karadeniz'de Trabzonspor'dan sonra Türk futbolunda iyi işler yapmak istiyoruz. Bunu sadece sözlü değil, oynadığımız maçlarda da spor kamuoyuna göstermeliyiz."

Türk futbolunda yaşanan sorunlar

Türkiye'de uzun vadede çalışmanın zorluğuna değinen Karaman, Türk futbolu ve yönetim tarzının dışarıdan göründüğü gibi olmadığını savundu. "Çok güllük gülistanlık değil ama çok da negatif değil" ifadesini kullanan Karaman, şöyle konuştu: "Teknik direktörlerin görevi futbol takımını geliştirmek. Futbol takımını geliştirmek sportif anlamda alınan iki üç iyi sonuç değil. Tesisler çok önemli. Tesisler binanın dışarıdan görünüşü değil. Tesis yapan çok kulüp var, buna milli takım da dahil. Bazı kişiler konuşamıyor. Çünkü konuşursanız yöneticiler size kızar, takım bulmakta zorlanırsınız. Önemli olan tesisiyle başkan, yönetim, altyapı, futbolcu grubu, kulübün gelişmesi. Doktorundan fizyoterapistine kadar kulübün sağlık ekibi olmalı, Avrupa'da masör diye bir şey yok, fizyoterapistler var. Türkiye'ye kampa gelen takımlara bakılınca teknik ekibi kadar sağlıkçı kadrosu var."

Karaman, Türk futbolunda yaşanan sorunlara taraftar sayısındaki düşüşün de eklendiğini belirterek, "Herkesin yardımcı olması, bizim de bu desteğe karşılık vermemiz lazım. 'Taraftar gelsin bizi desteklesin', çok kolay kurulabilen bir cümle. Takım öyle mücadele etmeli ki taraftar kendisi maça gelecek. Bunu başarmalıyız. Bunu başarmadıkça taraftar gelmiyor" dedi.

Türkiye genelinde taraftar sıkıntısı olduğunu vurgulayan Karaman, "Sahalara taraftar çekmenin sorumluluğu öncelikle teknik ekip ve futbolcularda. İyi oyun her zaman takdir edilir. Alacağımız sonuç, yapacağımız mücadeleler, centilmenlik, taraftarı yeniden kazanmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Türk teknik direktörlere güvenilmeli"

Hikmet Karaman, Galatasaray'ın Hamza Hamzaoğlu tercihini doğru bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Galatasaray Hamza hoca ile iyi yolda gidiyor. Bundan önce gelip orada şampiyon olanlar nara atmasın. Takımdaki iyi oyuncularla 'Ben bunu yaptım' diye kimsenin nara atmasına gerek yok. İyi bir takım elinde olduğunda, taraftar desteği, spor sayfalarında birinci ikinci başlıkta yer ediniyorsan, işini de iyi yapıyorsan ülkedeki Türk teknik adamlarının birçoğunun oralarda başarılı olacağına inanıyorum. Geçmişte şampiyonluk yaşayanlar hikaye anlatmasın. Şans verilince birileri bir şey yapabileceğini ortaya koyuyor. İyi takım, iyi futbolcu, iyi yönetim ve destek, eşittir şampiyonluk."