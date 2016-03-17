Karaman: 'Hedef 3 puan. Olmazsa beraberlik'

Ligin ikinci yarısına önemli oyuncuları Kweuke, Sercan ve İsmael'in sakatlıkları ile eksik başlamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Karaman, buna rağmen lig ve kupada yollarına devam ettiklerini belirterek, ''3 önemli oyuncunun eksikliği nedeniyle oyun sistemimizde değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Devre arası takıma takviye de yapamadık. Bu sürede zorlu ve önemli karşılaşmalar oynadık. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 takımda biri olarak yarı finale yükseldik. Ligde istediğimiz puanları alamasak da alt sıralardan uzak bir görüntü verdik. Sakat oyuncularımızdan Sercan ve İsmael tekrar aramıza döndü. Bu olumlu bir gelişme oldu ancak bu haftada 2 önemli oyuncumuzun cezalı olduğu için forma giyemeyecek" dedi.

"KENDİMİZDEN EMİNİZ"

Hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir derece yapmak, ligde ise alt sıralardan uzaklaşmak olduğunu ifade eden Karaman sözlerini şöyle tamamladı: "Alt sıralardaki takımlar puan alarak bize yaklaşıyor. Biz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. İkinci yarıda bir takım şansızlıklar yaşadık. Bunlara rağmen ligi en iyi şekilde tamamlayarak kupada da iyi bir derece yapmak istiyoruz. Önceliğimiz, Akhisar Belediyespor deplasmanından 3 puan almak. Olmazsa beraberlik hedefliyoruz. Buradan alacağımız iyi bir sonuç bizi alt sıralardan uzaklaştırır. Gelecek haftalar için önümüze daha rahat bakarız"

3 EKSİK VAR

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı Oboabona ve Koray ile sakatlığı süren Kweuke Akhisar Belediyespor karşısında forma giyemeyecekler. Sakatlığı düzelen ve kadroya dahil edilen İsmael'in ise durumu maç saatinde belli olacak.