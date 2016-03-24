Karaman: "Her oyuncum gözü gibi bakacak"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ve futbolcular Orman Haftası nedeniyle Mehmet Cengiz Tesisleri bahçesinde fıstık çamı fidanı dikti.

Teknik heyet ve futbolcular diktikleri çam fidanlarına kendi isimlerini verdi. Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ağaç dikme ve koruma bilincinin gelişmesine yardımcı olmak istediklerini belirterek "Ağaç diktiğimiz alan daha önce bakımsızdı. Bu alanı temizleyip ağaçlandırıyoruz. Dikilen fıstık çamı fidanlarına da oyuncularımız adlarını verdi. Her oyuncum diktiği fidana gözü gibi bakacak." dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Murat Duruer, "Kendi ağıcımızı diktik ve bunların bakımlarını biz yapacağız. İnşallah en çok benim ağacım büyür" dedi.

Orhan Ovacıklı ise "Ağacın olmadığı yerlerin ne tadı ne tuzu olur" ifadelerini kullandı. Futbolcular Orhan, Murat ve Sercan isimlerini taşıyan çam fidanlarını diktikten sonra ellerindeki çamurları birbirlerinin yüzüne sürdü.