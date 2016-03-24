Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Karaman: "Her oyuncum gözü gibi bakacak"
24.03.2016 - 15:21 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

Karaman: "Her oyuncum gözü gibi bakacak"

Çaykur Rizesporlu teknik heyet ve futbolcular Orman haftası dolayısıyla Mehmet Cengiz Tesisleri bahçesinde fıstık çamı fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Karaman: "Her oyuncum gözü gibi bakacak"
ABONE OL

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ve futbolcular Orman Haftası nedeniyle Mehmet Cengiz Tesisleri bahçesinde fıstık çamı fidanı dikti.

Teknik heyet ve futbolcular diktikleri çam fidanlarına kendi isimlerini verdi. Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, ağaç dikme ve koruma bilincinin gelişmesine yardımcı olmak istediklerini belirterek "Ağaç diktiğimiz alan daha önce bakımsızdı. Bu alanı temizleyip ağaçlandırıyoruz. Dikilen fıstık çamı fidanlarına da oyuncularımız adlarını verdi. Her oyuncum diktiği fidana gözü gibi bakacak." dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Murat Duruer, "Kendi ağıcımızı diktik ve bunların bakımlarını biz yapacağız. İnşallah en çok benim ağacım büyür" dedi.

Orhan Ovacıklı ise "Ağacın olmadığı yerlerin ne tadı ne tuzu olur" ifadelerini kullandı. Futbolcular Orhan, Murat ve Sercan isimlerini taşıyan çam fidanlarını diktikten sonra ellerindeki çamurları birbirlerinin yüzüne sürdü.

Karaman: Her oyuncum gözü gibi bakacak

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber