Karaman: Her şey bitmedi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Futbolcularımı tebrik ediyorum. Hafta içi her iki teknik direktörün aynı takımlarda çalışması ve takımları çalıştırdı. Rakibimizin 10 kişi kalması işleri kolaylaştırdı. Rahat bir maç çıkardık. Her şey bitmedi. Kalan 9 maç var. Şu anda baktığımız zaman 27 puan var. Biz emin adımlarla futbolumuzu geliştirerek iyi şeyler yaparak iyi bir futbol takımı olmak istiyoruz. Oyuncularımız bu pırıltıları veriyor” ifadelerini kullandı.