Karaman: İlk yarım saat iyiydik

Gençlerbirliği'nin eksik kalmasıyla oyunun inisiyatifinin tamamen ele geçirdiklerini anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Giray Kaçar'ın aramıza katılmasıyla hem defans güvenliği arttı hem de geriden daha iyi oyun kurduk. Bu maça gelene kadar 16 kişiydik. Altyapıdan bazı oyuncularla profesyonel sözleşme imzaladık. Asya ve Afrika Kupalarına giden oyuncularımızın eksiklerini çekiyoruz. Onların dönmesiyle alternatifimiz artacak."

Karaman, transfer yapıp yapmayacakları yönündeki soruya ise "Oyuncu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Bir oyuncuyu özellikle istiyorum, iki oyuncu da olabilir" yanıtını verdi.