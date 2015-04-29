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29.04.2015 - 15:01 | | RİZE (AA)

Karaman: Karabükspor maçı final!

Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Kardemir Karabükspor karşılaşması, her iki takım için de final maçı. Takım uyumu, disiplini sağlayan, iyi iletişim kuran, iyi koçluk yapan takım kazanacak" dedi.

Karaman: Karabükspor maçı final!
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hafta sonunda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçının her iki takım için de final niteliği taşıdığını söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son üç haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirterek, "Takım olarak çıkışı yakaladıktan sonraki üç maçlık periyodu net eleştirmek zorundayız. Bunu futbolcularla sert biçimde yapıyoruz. Futbolda birleşik enerjiden faydalanmak gerekiyor. Başarılı olduğumuz dönemde notalar gibi uyumu yakalamıştık. Tekrar takım olarak birlikteliği yakalamalıyız. Takımımız bütünlüğü unuttu gibi. Kardemir Karabükspor maçıyla bu çıkışı göstermek zorundayız" dedi.

Hafta boyunca antrenman yaptıklarını dile getiren Karaman, "Antrenmanın da analizini yaptık. Yediğimiz gollerde çok basit hatalar yapıyoruz. Teknik adam olarak sorumluluk bende, bunu değiştirmeliyiz. Kalan haftalarda 7 puanlık farkı asla dezavantaja çevirmeyeceğiz. Buna müsaade etme hakkımız yok" ifadesini kullandı.

Karaman, kalan son altı haftada çok net görüntü vermeleri gerektiğini kaydederek, "Sel baskınında su nasıl kendine yol buluyorsa, önüne kattığını sürüklüyorsa bizim de kendimize yol bulmamız lazım. Silip süpürüp gitmemiz lazım. Kardemir Karabükspor karşılaşması, her iki takım için de final maçı. Takım uyumu, disiplini sağlayan, iyi iletişim kuran, iyi koçluk yapan takım kazanacak. Kazanma hırsını rakipten daha fazla ortaya koymamız lazım" diye konuştu.

"Çaykur Rizespor kendi kaderini belirleyecek"

Çaykur Rizespor'un kendi kaderini belirleyeceğini vurgulayan Karaman, "Kasımpaşa'ya bizi yenme fırsatını biz verdik. Her şey kendi elimizde. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Saygı duyulacak bir takım ve şehre karşı oynayacağız. Emekçi insanların takımı. Son Beşiktaş maçında çok önemli bir performans ortaya koydu. Büyük saygı duyuyoruz ama biz de ligde kalmak istiyoruz. Başarılı olup lige mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

Karaman, takımla çok fazla oynamanın sağlıklı olmadığını, takım içerisinde her maç için bir iki değişiklik yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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