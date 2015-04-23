Karaman, Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, son iki haftada kaybettikleri maçlardan ders çıkaracaklarını belirterek, "Kasımpaşa maçında iyi mücadele ve iyi bir sonuç bizi bekliyor" dedi.

Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Karaman, son iki haftada Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarında hem takım olarak hem de bireysel hatalar nedeniyle iki karşılaşmayı da kaybettiklerini hatırlattı. Oynadıkları maçları analiz ettiklerini ifade eden Karaman şunları söyledi:

"Oyuncu arkadaşlarımız ligin dibinden buraya geldiler. Dolayısıyla geçen 6 haftada oyuncular iyi işler yaptı. Kapasitelerinin üzerine çıktığımız maçlar oynadık. Bazen de hatalar olabiliyor. Takım olarak kötü olabiliyoruz. Son iki hafta bunu yaşadık. Buradan farklı bir sonuç çıkararak Kasımpaşa maçına hazırlandık. Kasımpaşa maçının sonucu bizim açımızdan ligde puan sıralamasını değiştirecek. Ben oyuncularımıza güveniyorum. İki maçta hatalar yaptıysak, bunu pozitife çevirecek olan da yine bu takımdır. Bu güce sahibiz. Taraftarın önünde oynamanın avantajını kullanacağız. Kasımpaşa maçında iyi mücadele ve iyi bir sonuç bizi bekliyor."

"ORTAYA KOYACAĞIMIZ KAZANMA KARAKTERİ ÖNEMLİ"

Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un çok gol atan ve gol yiyen iki takım olduğuna vurgu yapan Karaman, "Kasımpaşa'nın gol atacak oyuncularının gol yüzdeleri bize göre daha fazla. Teknik adam değişikliği yaşadılar. Benim beğendiğim bir isim teknik adam oldu. Kısa bir süre takımla birlikte oldu. Nasıl bir 11 çıkaracağını bilemiyoruz. Ancak tanıdığımız bir Kasımpaşa var. Biz de sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Ruh ve iyi niyet önemli. Sahaya çıktığın zaman şehir ve forman ile takım arkadaşların için ortaya koyacağın kazanma karakteri önemli. Sonucu da Allah ona göre verir" dedi.

Çaykur Rizespor'un iki yıldır küme düşmemeye oynayan bir ekip olduğuna vurgu yapan Karaman, "Bu yılı pozitif bir şekilde ligde kalarak atlatmak istiyoruz. Sonrasında bu yıldan ders çıkararak gelecek yıl yapılanmayı o şekilde değerlendirmek lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

Çaykur Rizespor'da kart cezalısı olan Oboabona ile hastalığı bulunan Deniz'in Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.