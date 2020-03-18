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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman: Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz
18.03.2020 - 00:40 |

Karaman: Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sonuç olarak üzüldüklerini ancak galibiyeti hak eden Göztepe'yi tebrik ettiğini söyledi.

Karaman: Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz

 

Takım olmanın farklı özellikler gerektirdiğini aktaran teknik direktör Ünal Karaman, şöyle konuştu: "Biz bu çeşitlemeyi istediğimiz şekilde yapamadık. Anlaşılan bundan sonraki müsabakalarda da zorlanacağız. Bu tarz oyunun bize arzu ettiğimiz sonucu getireceğini düşünmüyorum. Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz. Eğer varsa, yeteneğin küllerinden sıyrılıp açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Görünen o ki yolumuz var."

Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili sorulan soru üzerine, "Bu konuda devletin yetkili insanları bir risk varsa gereğini yaparlar. Ben o konuda yetkililerin gerekli hassasiyet ve sorumluluk içinde olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'nin yarın farklı bir gündemle karşılaşabileceğini belirten Karaman, "Gündemi takip edip de bu konuyla ilgili açıklama yapan insanların sözlerine saygı duymaktan başka bir duruşumuz olmaz. İnsan değerli, insan kıymetli. Bu insanların da sonuçta aileleri var. Kendilerine emanet edilen insanlar da kendi evlatları sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman: Kendimizi ciddi bir hesaba çekeceğiz

 

 

 

 

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