Karaman: Kupa bizi inanılmaz sarstı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, son haftalarda aldıkları olumsuz sonuçları değerlendirip, kupa maçlarının neden olduğu yol yorgunluğunun kendilerini sarstığını belirtti.

Çaykur Rizespor hafta sonu evinde oynayacağı Kasımpaşaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, hakem hataları, Kweuke’nin sakatlığı ve son haftalarda alınan kötü sonuçlara değinerek, yaşadıkları olumsuzluklarda kupa maçlarından kaynaklanan yol yorgunluğunun da etkisi olduğuna dikkat çekti.

Karaman, “İlk devre Kasımpaşa maçını yöneten ve hakemliği bırakan Deniz Çoban, maç sonu çok güzel açıklama yaptı. ‘Her iki takımın aleyhinde’ dedi. Siz bakmayın penaltı kararına, bizim de iki oyuncumuzu haksız yere o maçta kırmızı kart görmüştü. O maç sonrası oynadığımız maçlarda hakemlerin bizi nasıl etkilediğini herkes biliyor" dedi.

"ELİMDEKİ KADROYLA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Kupada yollarına devam ettiklerini hatırlatan Karaman, "Bunu kimse söylemiyor. Bizim takımda fiziki düşüş var, söylentilerini kabul etmiyorum. Ligde en fazla koşan takımların başında geliyoruz. Tabi şu da var. Kweuke’siz bir takım, bu da bizi etkiliyor. Kweuke’nin yerinde 18’e giremeyen oyuncular yer alıyor, kolay değil, değişik bir takım olduk ve kabuk değiştiriyoruz. Ben niye Sercan’ı sağbek oynatıyorum. Herkes bir ulema, eleştiri serbest ben kimseye kızmıyorum. Elimdeki mevcut kadroyla en iyisini yapmak istiyorum. Biz bunları göremiyor muyuz? Devre arası oyuncu alırdık, ama defolu oyuncu almak istemedim. Geçen sezonda beş maç kaybettik, sonra çıkışa geçtik. İkinci devre oyun değil ama puansal açıdan iyi başlayamadık. Bizim en büyük kaybımız Gençlerbirliği ve Eskişehirspor maçları oldu. Özellikle Gençlerbirliği maçını kaybetmeyecektik. Biz işin farkındayız, maçtan sonra yorum yapmak kolay. Benim kader arkadaşlarım burada ve bu yol arkadaşlarımla en iyisini yapacağız. Kupa bizi inanılmaz şekilde sarstı” şeklinde konuştu.