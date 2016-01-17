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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman: Kweuke'nin çıkması büyük şanssızlık
17.01.2016 - 16:15 | | RİZE (AA)

Karaman: Kweuke'nin çıkması büyük şanssızlık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Beraberliği yakaladıktan sonra Kweuke'nin gol sevincinde sakatlanıp çıkması bizim için şanssızlık" dedi.

Karaman: Kweuke'nin çıkması büyük şanssızlık
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ne 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarıya kötü başladıklarını, gol sevincinde Kweuke'nin sakatlanıp çıkmasının işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği karşısında maça iyi başlayıp, ilk 10 dakikada golü bulduklarını belirtti.

Beklenmedik bir şekilde oyundan düştüklerini ifade eden Karaman, "Daha sonra geri düştük. Beraberliği yakaladıktan sonra Kweuke'nin gol sevincinde sakatlanıp çıkması bizim için şanssızlık. Gol sevincinde sakatlanıp çıkması kötü oldu" dedi.

Son dakikada direkten dönen topları olduğunun altını çizen Karaman, "Bazen futbol şansı yanınızda olacak. Çok şanssızdık. Defansif anlamda çok bireysel hata yaptık. Özellikle son golde iki kişi bir kişiye karşı golü kalemizde gördük. İkinci yarıya kötü başladık. Alt sıralardaki takımların kazanması işimizi daha da zorlaştırdı. İşin ucunu sıkı tutmamız gerekiyor. Bu kadar kolay gol yemememiz gerekiyor. Futbol bu, hatalar oyunu... İnşallah bu maçı telafi ederiz" diye konuştu.

Karaman, gelecek hafta içi takıma yeni katılacak oyuncuların olabileceğini sözlerine ekledi.

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