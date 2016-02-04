Karaman: Müthiş maç olacak

Çaykur Rizespor Pazar günü saat 13.30’da Rize ÇAYKUR Didi Stadyumu’nda oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde sürdürdü.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı bulunan kaptan Sercan da çalışmaya katıldı. Sakatlığı bulunan takımın golcü oyuncusu Kweuke ise takımdan ayrı olarak doktor nezaretinde yürüyüş yaptı. İdman sırasında Karaman, uzun süre Kweuke ile sakatlığı konusunda görüştü.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan golcü futbolcu Deniz Kadah, Eskişehirspor karşısında üç puana ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Bizim için her maç çok önemlidir. Biz bu sezon ikinci devreye kötü başladık. Bu maçta üç puan alıp başarıyı yakalamak istiyoruz” dedi.

KARAMAN: "MÜTHİŞ BİR MAÇ OLACAK"

Teknik Direktör Hikmet Karaman ise Eskişehirspor maçının her iki takım için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kendi evimizde oynayacağız. Bazen ligdeki durumunuz iyi olsa da deplasmanda alacağınız bir puanla yetinirsiniz. Ancak Eskişehir’e de burada bir puan yetmiyor. Kümede kalma adına çok maç kazanmak gerekiyor. Biz de yukarılara yakın olmak istiyoruz. Müthiş bir maç olacak. Eskişehirspor iyi bir takım, iyi bir camia. Eskişehir çok iyi bir futbol şehri. Konyaspor gibi onlar da fenomen oldular ama maalesef bu sezon ligin altlarında mücadele ediyorlar. Bu maçta kaybedersek bizim için de altlarda oynayacağımız günler başlar. Olay net. Takımlar çıkacak, 90 dakika boyunca kozlarını paylaşacaklar. Az hata yapan, daha iyi oynayan ve daha çok isteyen maçı kazanacak. İkinci yarıda kendi sahamızda kaybettiğimiz Gençlerbirliği maçını halen telafi etmiş değiliz. Bu maçta galip gelip o mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.