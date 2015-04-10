Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman: "Obraniak gelecek ve..."
10.04.2015 - 15:09 | | AA

Karaman: "Obraniak gelecek ve..."

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Karaman: "Obraniak gelecek ve..."
ABONE OL

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, tedavi amacıyla Fransa'ya giden Obraniak katılmadı.

İdmanda, Filip Holosko ile Tevfik Köse salonda, Kyle Lafferty ve Ümit Korkmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam ederken, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçının 30. dakikasında oyundan çıkan Obraniak'ın önce Rize'de, ardından İstanbul'da bir dizi muayenenin ardından kendi doktoruna görünmek için Fransa'ya gittiğini belirtti.

Obraniak'ın çok farklı ve örnek bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Karaman, "Fenerbahçe maçı öncesinde uzun süre tedavi gördü ama maçta oynamak istedi. Şehri, takımını ve futbolu seviyor ve aldığının karşılığını veriyor. Türkiye'deki yabancı oyunculara güzel bir örnek. 'Kiralık futbolcuyum, şuram, buram ağrır' der oynamaz. Sezon sonunda da çekip gider ama bunun yapısı çok farklı. Biz kendisini çok seviyoruz" diye konuştu.

- "Yarın takımla çalışmalara katılacak"

Karaman, Fenerbahçe maçının ardından oyuncunun muayene ve tedavisinin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kontrollerinin ardından kendisi Fransa'da doktoruna görünmek istemişti. Obraniak Fransa' da kendi doktoruna kontrol olup tetkiklerden geçti. Önemli bir şeyi yok. Kalp ritmi bozulduğunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu fark etmek bile çok önemli. Rabbim korusun. Oyun içerisinde bunu da fark etmek gerekiyor. Fark edip hemen dışarı almak da önemli. Ama onun oynama isteği ve kendine olan güveni nedeniyle Fenerbahçe maçında 30 dakika kadar oyunda kaldı. Onun için şanslıyız." Karaman, Obraniak'ın yarın Rize'ye gelerek takımla çalışmalara başlayacağını ifade etti.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber