Karaman: "Obraniak gelecek ve..."

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, tedavi amacıyla Fransa'ya giden Obraniak katılmadı.

İdmanda, Filip Holosko ile Tevfik Köse salonda, Kyle Lafferty ve Ümit Korkmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kısa pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam ederken, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçının 30. dakikasında oyundan çıkan Obraniak'ın önce Rize'de, ardından İstanbul'da bir dizi muayenenin ardından kendi doktoruna görünmek için Fransa'ya gittiğini belirtti.

Obraniak'ın çok farklı ve örnek bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Karaman, "Fenerbahçe maçı öncesinde uzun süre tedavi gördü ama maçta oynamak istedi. Şehri, takımını ve futbolu seviyor ve aldığının karşılığını veriyor. Türkiye'deki yabancı oyunculara güzel bir örnek. 'Kiralık futbolcuyum, şuram, buram ağrır' der oynamaz. Sezon sonunda da çekip gider ama bunun yapısı çok farklı. Biz kendisini çok seviyoruz" diye konuştu.

- "Yarın takımla çalışmalara katılacak"

Karaman, Fenerbahçe maçının ardından oyuncunun muayene ve tedavisinin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kontrollerinin ardından kendisi Fransa'da doktoruna görünmek istemişti. Obraniak Fransa' da kendi doktoruna kontrol olup tetkiklerden geçti. Önemli bir şeyi yok. Kalp ritmi bozulduğunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu fark etmek bile çok önemli. Rabbim korusun. Oyun içerisinde bunu da fark etmek gerekiyor. Fark edip hemen dışarı almak da önemli. Ama onun oynama isteği ve kendine olan güveni nedeniyle Fenerbahçe maçında 30 dakika kadar oyunda kaldı. Onun için şanslıyız." Karaman, Obraniak'ın yarın Rize'ye gelerek takımla çalışmalara başlayacağını ifade etti.