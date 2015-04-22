22.04.2015 - 17:59 | | AA
Karaman oyuncuları sık sık uyardı!
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. Mide rahatsızlığı bulunan Deniz Kadah fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Yeşil-mavili futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik ağırlıklı çalışırken, teknik direktör Karaman'ın, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunması dikkati çekti.
Çaykur Rizespor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.