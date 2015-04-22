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22.04.2015 - 17:59 | | AA

Karaman oyuncuları sık sık uyardı!

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karaman oyuncuları sık sık uyardı!
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Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı. Mide rahatsızlığı bulunan Deniz Kadah fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanda taktik ağırlıklı çalışırken, teknik direktör Karaman'ın, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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