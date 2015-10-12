Karaman oyuncularıyla tek tek ilgilendi

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından üç gruba ayrılan futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, milli takımlarda bulunan Ousmane Viera ile Leonard Kweuke katılmadı. Milli takımlardan dönen Dhurgham İsmial ve Ertuğrul Ersoy takımla çalışmada yer aldı.

Karaman, idman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek yapmaları gereken hareketleri gösterdi. Hikmet Karaman, zaman zaman sert uyarılarda da bulundu. Yeşil-mavili futbolcuların idman boyunca neşeli olduğu gözlendi.

Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.