Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Karaman oyuncularıyla tek tek ilgilendi
12.10.2015 - 11:43 | | RİZE (AA)

Karaman oyuncularıyla tek tek ilgilendi

Çaykur Rizespor Teknik...

Karaman oyuncularıyla tek tek ilgilendi
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, koşunun ardından üç gruba ayrılan futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, milli takımlarda bulunan Ousmane Viera ile Leonard Kweuke katılmadı. Milli takımlardan dönen Dhurgham İsmial ve Ertuğrul Ersoy takımla çalışmada yer aldı.

Karaman, idman boyunca futbolcularla tek tek ilgilenerek yapmaları gereken hareketleri gösterdi. Hikmet Karaman, zaman zaman sert uyarılarda da bulundu. Yeşil-mavili futbolcuların idman boyunca neşeli olduğu gözlendi.

Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber