Karaman, Rizespor tarihine geçti

Rize ekibi ile birlikte 2002-2003 sezonunda Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan teknik direktör Hikmet Karaman, 2003-2004 sezonunda yeşil-mavililerin başında 19 maçta görev aldı. Bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 15 puan toplayabilen Karaman, 19. hafta sonunda görevinden ayrıldı.

10 yıllık ayrılığın ardından 2014-2015 sezonunun 13. haftasında Trabzonspor maçı ile yeniden Çaykur Rizespor'da göreve başlayan Karaman'ın takımı geçen sezonu 22 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 14. sırada tamamladı.

Bu sezonda görevine devam eden Karaman, 27 hafta sonunda ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 30 puanla yoluna devam ediyor. Deneyimli teknik direktör döneminde oynanan 68 maçta yeşil-mavililer 18 galibiyet, 17 beraberlik alırken 33 kez de yenildi.

Kayserispor maçı ile Süper Lig'de geride kalan 3 sezonda 68. kez yeşil-mavili takımın başında sahaya çıkan Karaman, 67 maçla bu rekoru elinde bulunduran Slovak teknik direktör Carol Pecze'yi geride bırakmış oldu.

Slovak teknik adam, 2000-2002 yılları arasında yeşil-mavililerde 67 maçta görev almış, 2001-2002 sezonunun 33. haftasında takımın bir alt lige düşmesi sonucu Karadeniz temsilcisindeki görevinden istifa etmişti.

"Rizespor benim için çok değerli"

Teknik direktör Hikmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlük hayatında Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de çıktığı 68 maçın çok önemli olduğunu belirtti.

Çaykur Rizespor'da üçüncü kez görev yaptığı dönemi yaşadığını kaydeden Karaman, "Şehirde halkla mutluyuz. Halkın iletişimi, sevgisi çok güzel. Karadeniz halkından güzel ilgi görüyoruz. Rizespor'da çok güzel 68 maçı geride bıraktık." dedi.

Çaykur Rizespor'da unutamadığı maçları özellikle bir alt ligde ve Türkiye Kupası'nda yaşadığını hatırlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Çaykur Rizespor, şimdiki adı ile PTT 1. Lig'de mücadele ederken Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile yarı final maçı oynadık. Uzatmalarda altın gol ile elendik. Müthiş oynadığımız bir maçtı. Gençlerbirliği Süper Lig'de şampiyonluğa oynuyordu. Kupa maçında 3 sakat oyuncu verdi ve ardından ligde Fenerbahçe'ye yenildi. Galatasaray ile kupada Atatürk Stadı'nda oynadığımız 5-0 yendiğimiz maç unutulmazdı. Çanakkale Dardanelspor'u 1-0 yendiğimiz Süper Lig'e yükseldiğimiz sezonu unutamıyorum."

Bu sezon ligde alt sıraların bir basamak üzerinde olduklarının altını çizen Karaman, "Üst sıralara tutunamamanın gerekçeleri ile ilgili konuşmaya gerek yok. Her şeye rağmen alt sıralardaki takımlarla aramızda sekiz puan fark var. Bu puan farkı az değil. Bunun bilinci ile hareket ederek gerekeni yapmak için çaba harcıyoruz." şeklinde konuştu.