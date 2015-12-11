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11.12.2015 - 12:39 |

Karaman:"Telafi için Trabzonspor'u yeneceğiz"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, yarın oynayacakları Trabzonspor'u mağlup ederek geçen hafta Mersin İdmanyurdu karşısında aldıkları yenilgiyi telafi etmek istediklerini söyledi.

Karaman:"Telafi için Trabzonspor'u yeneceğiz"
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Ligin ilk yarısında 14 maçta 4 mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Hikmet Karaman, mağlubiyet sınırını aşmak istemediklerini belirtti. Mersin İdmanyurdu karşısında hakem hataları sonucu beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını kaydeden Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Trabzonspor iyi ve kaliteli oyunculardan kurulu. Onlar da ligde önemli hakem hataları yaşadı. Ligin en çok hakem hatası yaşayan takımı oldu. Onlarda yeni bir döneme girdi. Yeni yönetimleri ile farklı bir motivasyon oluşacaktır. Bu her zaman böyle olmuştur. Bizim avantajımız karşılaşmayı kendi sahamızda oynamamız olacak. Geçen hafta ligde üst sıralara tutunma maçımızı kaybettik. Ancak henüz bir şey kaybetmedik. Bu şansımızı Trabzonspor maçında yakalayabiliriz. Rakibin kaliteli oyuncularına karşı bizde önlemlerimizi alacağız. Geçen hafta aldığımız mağlubiyeti telafi etmek için hepimiz bütün mücadelemizi ortaya koyacağız."

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Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Eren tedavi için Ankara'ya giderken hafif sakatlıkları bulunan İsmael'de kadroda yer almayacak. Sakatlığı düzelen Viera'nın ise Trabzonspor maçında savunmadaki yerini alacağı öğrenildi.

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