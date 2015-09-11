Karaman ve Kweuke’den anlamlı ziyaret

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve golcü futbolcu Kweuke, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastalarına moral ziyaretinde bulundular.

Penaltı krizi ile aralarının açıldığı düşünülen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve golcü futbolcu Kweuke, birlikte gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaret ile aralarının çok iyi olduğunu tüm camiaya gösterdiler. Başarılı çalıştırıcı ve golcü futbolcu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören kanser hastalarını ziyaret ederek kendilerini forma hediye ettiler. Ziyarete Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Türüt de eşlik etti.

Karaman ve Kweuke’nin ziyaret ettiği hastalar arasında Rize basın camiasının emektarlarından Orhan Yıldırım da vardı. Uzun bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Yıldırım, ziyaret ile büyük mutluluk yaşadı. Koyu bir Çaykur Rizespor taraftarı olan Yıldırım, dünyada iki renk olduğunu, bunlardan birinin yeşil diğerinin ise mavi olduğunu söyledi. Karaman, Yıldırım’ı destekleyerek, “Yaradan göğü mavi yer yüzünü ise yeşil yaratmış. Gerçekten dünyada iki ana renk var” dedi.

Karaman, tedavide moralin önemli olduğunu ifade edip Yıldırım’dan moralini yüksek tutmasını istedi. Yıldırım ise Çaykur Rizespor’un galip gelmesi ile moral ve mutluluğunun iki kat arttığını ifade etti. Karaman beraberinde getirdiği formaları imzalayarak kendi elleri ile Yıldırım’a giydirdi. Yıldırım Kweuke’den de Sivasspor maçında kendisi için gol atmasını istedi.